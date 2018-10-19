Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-19T09:17:22+03:00

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Услуга «Очень много интернета B2B» станет дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране. Она рассчитана на пользователей интернета, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах.

Предложение можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика абонентами В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Удмуртии вошли в число наиболее активных пользователей мобильного интернета в Приволжье. Аналогичные показатели потребления data-трафика оператор зафиксировал у бизнес-абонентов в Татарстане и в столице Приволжского федерального округа – Нижнем Новгороде.

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