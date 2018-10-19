2018-10-19T09:17:22+03:00
Общество

Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет

Компания запускает опцию для корпоративных клиентов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Услуга «Очень много интернета B2B» станет дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране. Она рассчитана на пользователей интернета, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах.

Предложение можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте.

Решение о запуске новой услуги оператор принял на фоне растущего потребления интернет-трафика абонентами В2В-сегмента. По итогам сентября 2018 года каждый корпоративный клиент Tele2 в Приволжье скачал в среднем втрое больше, чем в сентябре прошлого года. По итогам трех кварталов 2018 года бизнес-абоненты Удмуртии вошли в число наиболее активных пользователей мобильного интернета в Приволжье. Аналогичные показатели потребления data-трафика оператор зафиксировал у бизнес-абонентов в Татарстане и в столице Приволжского федерального округа – Нижнем Новгороде.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии
В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии
Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей
Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября
Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке
Глава Удмуртии обсудил с Дмитрием Медведевым погашение госдолга Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев намерен изменить организационную структуру администрации
Три подземных перехода в Ижевске отдадут в концессию на 15 лет
«Ростелеком» запустил новый модуль программы «Азбука интернета»
Четыре автомобиля не смогли разъехаться в Ижевске
Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race
Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев
Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля
Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына
За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже
Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности