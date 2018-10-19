В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
В 1РКБ в Ижевске нейрохирурги спасли жизнь 80-летнему мужчине, у которого обнаружили опухоль мозга. Ситуация была запущена, размер образования достигал половины полушария мозга. Еще пару лет назад таких тяжелых пациентов отправляли в Москву, а сейчас проводят операции и в столице республики.
Сначала, как передает ГТРК «Удмуртия», специалисты заблокировали сосуды, чтобы кровь не поступала к опухоли, а потом, в течение пяти часов, удаляли ее. Одно неверное движение, и мужчина мог остаться инвалидом навсегда. Поэтому задача врачей была не только в том, чтобы удалить опухоль, но и сохранить двигательную активность. Благо, операция прошла успешно. Сейчас мужчине предстоит реабилитация.
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