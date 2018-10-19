2018-10-19T11:11:57+03:00
Происшествия

22-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Удмуртии

Еще один автомобилист пострадал в другой аварии в тот же день
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В четверг, 18 октября, произошло смертельное ДТП на дороге между Сарапулом и Камбаркой. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 22-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением.

- Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

В тот же день, уже на дороге Якшур-Бодья – Красногорское 39-летний водитель машины ВАЗ-21120 не справился с рулевым управлением и выехал в кювет. Мужчина отделался травмами.

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