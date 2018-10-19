22-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-19T11:11:57+03:00

Еще один автомобилист пострадал в другой аварии в тот же день

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 октября, произошло смертельное ДТП на дороге между Сарапулом и Камбаркой. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 22-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением.

- Автомобиль выехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель получил смертельную травму, - сообщили в 1 отделе.

В тот же день, уже на дороге Якшур-Бодья – Красногорское 39-летний водитель машины ВАЗ-21120 не справился с рулевым управлением и выехал в кювет. Мужчина отделался травмами.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».