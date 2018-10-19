В Ижевске пройдут антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-19T11:40:41+03:00

В связи с этим перекроют для движения несколько участков улиц

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В субботу, 20 октября, в Ижевске пройдут плановые антитеррористические учения около администрации города. Как сообщает пресс-служба, они продлятся с 9.00 до 14.00. Жителей просят не беспокоиться из-за большого скопления техники и сотрудников в форме.

Кроме того, будет ограничен доступ к скверу Шувалова и Открытому саду. Перекроют и некоторые участки улиц с 8.50 до 14.00:

- ул. Щорса (от пер. Северный до пер. Раздельный);

- пер. Раздельный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса);

- пер. Северный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса).

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