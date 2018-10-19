2018-10-19T11:40:41+03:00
Общество

В Ижевске пройдут антитеррористические учения

В связи с этим перекроют для движения несколько участков улиц
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В субботу, 20 октября, в Ижевске пройдут плановые антитеррористические учения около администрации города. Как сообщает пресс-служба, они продлятся с 9.00 до 14.00. Жителей просят не беспокоиться из-за большого скопления техники и сотрудников в форме.

Кроме того, будет ограничен доступ к скверу Шувалова и Открытому саду. Перекроют и некоторые участки улиц с 8.50 до 14.00:

- ул. Щорса (от пер. Северный до пер. Раздельный);

- пер. Раздельный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса);

- пер. Северный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Генеральском доме Ижевска создадут театр
Школьники Ижевска помогают тяжело больным взрослым пережить недуг
Угонщику автобуса грозит до 5 лет лишения свободы в Ижевске
На улице Карла Маркса в Ижевске, где произошло смертельное ДТП, установили «лежачих полицейских»
22-летний водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Удмуртии
В Ижевске провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга
Средняя зарплата в Удмуртии увеличилась на 9,5%
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Бизнес-абоненты Tele2 в Ижевске смогут получить безлимитный интернет
РСА предрекает снижение тарифа ОСАГО в Удмуртии
В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии
Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей
Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября
Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке