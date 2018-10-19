На улице Карла Маркса в Ижевске, где произошло смертельное ДТП, установили «лежачих полицейских»

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-19T12:17:19+03:00

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В Ижевске установили искусственные неровности на улице Карла Маркса, около Центральной площади. Напомним, что именно там произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний мальчик. На «зебре» его сбил автомобиль «Инфинити». После этого случая жители настаивали на установке там светофоров.

Как рассказывал руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, в администрации Ижевска приняли решение, что светофор на этом месте установлен не будет. Вместо него сделали «лежачий полицейский» и знак ограничения скорости 40 км/ч.

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