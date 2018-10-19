Всемирно известный израильский саксофонист J.Seven даст концерт в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-19T17:00:42+03:00

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Этот концертный сезон дарит настоящий подарок для всех поклонников романтичной саксофонной музыки: 9 ноября Ижевск впервые посетит звезда израильской эстрады J.Seven.

J.Seven – талантливый мультиинструменталист, в совершенстве владеющий игрой на испанской гитаре, блок флейте, барабанах и, конечно же, саксофоне.

Харизма и исполнительское мастерство музыканта вводят слушателей в настоящий гипноз: нет ничего такого, что было бы запрещено на выступлениях артиста, главное, чтобы каждый в зале чувствовал себя свободно. Свободен в своих действия и сам J.Seven: он охотно танцует со своими поклонницами, выходит в зал и общается со зрителями.

Для своих слушателей J.Seven исполнит золотую коллекцию мировых шедевров – самую романтичную музыку всех времен. Поэтому, если вы хотите сделать сюрприз для своей половинки – приглашение на концерт будет лучшим решением.

Концерт состоится 9 ноября в 19.00 в Удмуртской государственной филармонии. Приобрести билеты можно на сайте и в кассах города:

– ТЦ «Флагман», ул. Удмуртская, 255-б (1 этаж, прямо и направо). ПН-ВС 10:00-21:00

– ТРК «Столица», ул. Автозаводская, 3-а (рядом с кинотеатром). ПН-ВС 11:00-21:00

– ТЦ «ЦУМ», ул. Карла Маркса, 244 (1 этаж, крайний правый центральный вход со стороны площади, отдел PLAN B). ПН-ВС 10.00-20.00

Обед на всех точках продаж с 14:00 до 15:00. Концерт проходит при поддержке радио «Адам». Организатор - План Б.

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