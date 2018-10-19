2018-10-19T17:03:42+03:00
Общество

«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети

Это позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности
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На сессии «Квантовый скачок» форума «Открытые инновации» «Ростелеком» сообщил о внедрении квантовых коммуникаций. Их особенность заключается в том, что для создания ключей шифрования используются отдельные частицы – фотоны. Если хакеры попытаются совершить несанкционированный доступ и «поймать» фотоны, на основании состояния которых генерируются квантовые ключи, то характеристики частиц изменятся, а значит попытка перехвата будет тут же выявлена и пресечена.

Чтобы квантовые коммуникации стали реальным сервисом уже сейчас, необходима выработка технических подходов и стандартов по их интеграции в магистральные сети передачи данных. В начале 2019 года «Ростелеком» планирует организовать тестирование многоузловой сети передачи данных с использованием квантового распределения ключей. Среди задач проекта – проведение испытаний и демонстрация возможностей квантовых коммуникаций потенциальным потребителям. Приоритет при создании тестовой сети будет отдаваться отечественным производителям оборудования и решений.

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