В Ижевске перекроют движение на нескольких участках улиц

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-20T08:01:01+03:00

Это связано с плановыми антитеррористическими учениями

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Сегодня в столице Удмуртии с 9:00 до 14:00 пройдут плановые антитеррористические учения около администрации Ижевска, сообщает пресс-служба города.

В связи с этим будет ограничен доступ к Открытому саду и скверу Шувалова. Также с 8:50 перектроют:

- ул. Щорса (от пер. Северный до пер. Раздельный);

- пер. Раздельный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса);

- пер. Северный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса).

Ижевчан просят не беспокоиться из-за большого скопления техники и сотрудников в форме.

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