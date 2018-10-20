В Ижевске перекроют движение на нескольких участках улиц
Сегодня в столице Удмуртии с 9:00 до 14:00 пройдут плановые антитеррористические учения около администрации Ижевска, сообщает пресс-служба города.
В связи с этим будет ограничен доступ к Открытому саду и скверу Шувалова. Также с 8:50 перектроют:
- ул. Щорса (от пер. Северный до пер. Раздельный);
- пер. Раздельный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса);
- пер. Северный (от ул. Пушкинской до ул. Щорса).
Ижевчан просят не беспокоиться из-за большого скопления техники и сотрудников в форме.
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