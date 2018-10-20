2018-10-20T08:55:59+03:00
Общество

В Удмуртии сняли выпуск известной передачи “Следствие вели…”

Съемки прошли 19 октября
Елена Перевощикова
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Фото: dokonline.comФото: dokonline.com
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Вчера в Воткинске прошли съемки телепередачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. На этот раз расследовалось резонансное убийство, произошедшее еще летом 1989 года в районе Березовка. В основе сюжета лежит история о жителе Воткинска, который выяснил, что бухгалтер одного из городских предприятий была поймана на крупном хищении. Эту информацию он прочитал в газете «Ленинский путь». Мужчина решил, в доме бухгалтера могут быть денежные средства. Вместе с подельниками он убил женщину и ее родных в собственной квартире. Историю, покрытую тайнами, вы сможете увидеть в ближайших выпусках передачи на НТВ.

НАПОМНИМ, что в прошлом году “Следствие вели…” снимали в Ижевке. В программе рассказывалось о громком уголовном деле 60-х годов. В то время по Ленинскому и Октябрьскому району прокатилась волна изнасилований (продолжение)

“Следствие вели…” (16+)

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