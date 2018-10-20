2018-10-20T10:53:03+03:00
Общество

Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольной программой

Концерт пройдет в пабе «Пинта» 28 октября
Екатерина Остина
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Фото: официальное сообщество группы ВК vk.com/bobunetsФото: официальное сообщество группы ВК vk.com/bobunets
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Неутомимый уральский романтик, один из участников легендарного Свердловского Рок-клуба и экс-лидер группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольным концертом! Он приедет по приглашению концертного агентства «Хочу билет» и сыграет на сцене паба «Пинта» на Молодежной. https://vk.com/smislovie_gallucinacii

Последний раз Сергей Бобунец играл в Ижевске в октябре 2016 года - тогда группа «Смысловые галлюцинации» выступила в нашем городе с прощальным концертом. Послушать любимые песни пришли более 700 человек. Кстати, сам концерт также прошел 28 октября.

Буквально несколько недель назад Сергей выпустил первый полнометражный альбом со времен «Глюков» - «Нормально все».

- Альбом «Нормально всё» очень целостный, - рассказывал Сергей во время одного из интервью. - В нём очень хорошо видна моя личная трансформация за последние два года после того, как я распустил группу «Смысловые Галлюцинации». В этих песнях я перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности. В них есть и глубочайшая печаль от потери друзей, и солнечная радость путешествий 2017 года. Альбом получился непривычно светлым и даже жизнеутверждающим. Концептуальным - в нём нет ни одной лишней песни, ни одного лишнего слова.

Услышать новые песни и вспомнить старые хиты ижевчане смогут уже 28 сентября.

Стоимость билетов от 1100 рублей. Точки продажи:

* ТЦ Аврора-парк, Удмуртская, 304

* ТЦ «Флагман», Удмуртская, 255 Б

* ТЦ «Клубный», ул. Клубная,24

* СЦ «Азбука ремонта», Молодежная, 107 Б, вход со стороны ГП «Магнит»

* Магазин Elvis, К.Маркса, 244 ТЦ Цум 2 этаж

Подробнее о режиме работы точек продаж: https://хочубилет.net/contacts/

Только для лиц старше 16 лет.

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