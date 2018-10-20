В Удмуртии 136 осужденных вышли на свободу раньше времени
136 осужденных в Удмуртской Республике вышли на свободу раньше в связи с вступлением в силу изменения в исчислении сроков наказаний 72 статьи УК РФ, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Напомним, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии или колонии общего режима, а также один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, согласно поправкам в статье 72 УК России.
Сейчас в суды республики направлено более 1000 материалов в отношении осужденных, срок наказания которых может быть пересмотрен. Также более 570 осужденным уже снизили срок наказания.
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