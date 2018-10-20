2018-10-20T14:18:55+03:00
Общество

В Ижевске закрыли торговую точку из-за норовируса

Деятельность магазина “Куры-гриль” приостановили на 30 суток
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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В Ижевске Управлением Роспотребнадзора была проведена проверка в магазине “Куры-гриль”. Сотрудниками были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

В отделе “Куры-гриль” ИП Аркеляна на улице Коммунаров в смывах с поверхности оборудования и на самой продукции обнаружили РНК норовируса, которое вызывает острое кишечное расстройство.

Сообщается, что причиной проникновения в магазин грызунов послужила несвоевременная дезинфекция помещения и пренебрежение проведением инженерно-технических мероприятий. Также владелец торговой точки не предоставил санитарные книжки на восемь из десяти сотрудников.

Октябрьским районным судом дело было рассмотрено 20 октября - предприниматель лишь частично признал свою вину. Отдел “Куры-гриль” закрыли на 30 суток.

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