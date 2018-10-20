2018-10-20T16:50:05+03:00
Общество

Удмуртия вошла в тройку регионов Приволжья по темпам ввода жилья

За первую половину текущего года в республике построили 8 995 квартир
Елена Перевощикова
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Фото: архивФото: архив
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Удмуртская Республика заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья, сообщает Удмуртстат. За период с января по сентябрь этого года в республике было построено 8 995 квартир. Общая площадь их составляет 568,1 тысяч кв.м. Это на 65,1 тысяч кв.м больше, чем в прошлом году.

Ульяновская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья. Там на каждую тысячу человек введено 446,1 кв.м жилья. Наименьший показатель отметили в Пермском крае – всего 205,6 кв.м. Напомним, что по итогам августа наша республика заняла четвертое место в рейтинге.

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