Удмуртия вошла в тройку регионов Приволжья по темпам ввода жилья
Удмуртская Республика заняла третье место в ПФО по темпам ввода жилья, сообщает Удмуртстат. За период с января по сентябрь этого года в республике было построено 8 995 квартир. Общая площадь их составляет 568,1 тысяч кв.м. Это на 65,1 тысяч кв.м больше, чем в прошлом году.
Ульяновская область стала лидером Приволжского федерального округа по темпам ввода жилья. Там на каждую тысячу человек введено 446,1 кв.м жилья. Наименьший показатель отметили в Пермском крае – всего 205,6 кв.м. Напомним, что по итогам августа наша республика заняла четвертое место в рейтинге.
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