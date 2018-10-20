2018-10-20T18:31:12+03:00
Общество

Удмуртия получила два передвижных медицинских комплекса

Они отправятся в районные больницы Глазова и Можги
Елена Перевощикова
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Фото: http://www.udmtv.ruФото: http://www.udmtv.ru
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Два передвижных диагностических медицинских комплекса направлены в Можгинскую и Глазовскую районные больницы, сообщает пресс-служба главы и правительства УР.

19 октября состоялась церемония передачи специализированных автомобилей. Мобильные комплексы были приобретены на средства из резервного фонда правительства России. Общая стоимость их составила 41,5 млн рублей.

Известно, что такой автомобиль может доставлять в отдаленные населенные пункты более шести узких специалистов. В передвижном комплексе жителей ждут врачи разных направлений: офтальмолог, акушер-гинеколог и ЛОР. Помощь будет оказываться и в других районах республики. Медкомплекс может принимать от 40 до 60 человек в день.

В оборудование каждого комплекса входит цифровой флюорограф, аппарат УЗИ, электрокардиограф, диагностический набор, стетофонендоскоп, медицинский камертон, дыхательный комплект для искусственной вентиляции лёгких, тонометр внутриглазного давления и другое. Эти средства позволяют выявлять уже на ранней стадии злокачественные опухоли, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертонию и стенокардию.

НАПОМНИМ, что в 2017 году Удмуртия уже получала подобный автомобиль. Благодаря его работе более пяти тысяч жителей районов смогли пройти диспансеризацию (продолжение)

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