Студенты ижевского университета будут получать двойные дипломы
Ректор ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Валерий Грахов подписал договор о сотрудничестве с Белорусско-Российским университетом (БРУ), который находится в Могилеве. Международное соглашение позволит студентам получать двойные дипломы за тот же период обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.
- Этот технический университет ведет образовательную деятельность как по белорусским, так и по российским образовательным программам. Теперь в рамках этого международного соглашения студенты Белоруссии и России смогут обучаться по программе двойных дипломов, - сказано в сообщении.
Отметим, договор был подписан а Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве. В российскую делегацию вошли представители Совета Федерации Федерального собрания РФ, палаты молодых законодателей при Совете Федерации, молодежных общественных организаций и федеральных органов исполнительной власти. Был в составе делегации и ректор ижевского университета.
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