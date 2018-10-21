Танцевальный батл между молодежью и старшим поколением пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-21T09:57:38+03:00

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В День народного единства, 4 ноября, в Ижевске пройдет танцевальный поединок «Стар и млад». За победу в батле будут бороться молодежь и старшее поколение, сообщает пресс-служба города.

- В современной музыкальной обработке прозвучат русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. Три танцевальных молодежных объединения поборются за право быть лучшим с танцевальным коллективом «Птица счастья». Vogue, break dance, танец робота и многое другое можно будет увидеть на сцене Центральной площади под народные мотивы, - сказано в сообщении.

После поединка на площади начнется танцевальный флешмоб, в котором будут участвовать культурные и национальные объединения Удмуртии, участники батла и гости мероприятия.

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