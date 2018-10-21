2018-10-21T12:16:26+03:00
Общество

Моржей и морских котиков временно не будут экспонировать в ижевском зоопарке

В вольерах животных будут чистить воду
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В зоопарке Удмуртии временно закроют вольеры моржей и морских котиков. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Причина таких мер – очистка воды в бассейнах в связи с подготовкой к зиме.

Животные перестанут экспонироваться после показательных выступлений 21 октября, с 14:30. В свои вольеры моржи и котики вернутся во второй половине дня 23 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот это да! Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма (подробнее)

В зоопарке Ижеска ждут прилета носухи обыкновенной (подробнее)

В Ижевском зоопарке ощутили на себе приход зимы. Кто-то уже впал в спячку (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Квест-комната, «взломщик» телефонов и «умный свет»: как в Удмуртии раскрываются преступления? А еще, зачем криминалистам лак для волос? И насколько правдивы фильмы и сериалы о детективах? (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Все о животных в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директора турфирмы из Ижевска обвиняют в хищении 98 тысяч рублей
«О мятеже на Тихом Иже»: в Ижевске презентуют книгу об Ижевско-Воткинском восстании
Танцевальный батл между молодежью и старшим поколением пройдет в Ижевске
Почти 40 тысячам жителей Удмуртии ограничили выезд за рубеж из-за долгов
Студенты ижевского университета будут получать двойные дипломы
Удмуртия получила два передвижных медицинских комплекса
Удмуртия вошла в тройку регионов Приволжья по темпам ввода жилья
В Ижевске умер известный бодибилдер
В Ижевске закрыли торговую точку из-за норовируса
В Удмуртии 136 осужденных вышли на свободу раньше времени
В Удмуртии пройдут проверки безопасности образовательных учреждений
Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец выступит в Ижевске с сольной программой
В Удмуртии сняли выпуск известной передачи “Следствие вели…”