Моржей и морских котиков временно не будут экспонировать в ижевском зоопарке
В зоопарке Удмуртии временно закроют вольеры моржей и морских котиков. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Причина таких мер – очистка воды в бассейнах в связи с подготовкой к зиме.
Животные перестанут экспонироваться после показательных выступлений 21 октября, с 14:30. В свои вольеры моржи и котики вернутся во второй половине дня 23 октября.
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