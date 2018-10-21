2018-10-21T15:35:18+03:00
Происшествия

Директора турфирмы из Ижевска обвиняют в хищении 98 тысяч рублей

Женщина получала оплату за «поездки в Китай»
Валерия ШАНЬГИНА
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54-летнюю ижевчанку, директора одной из турфирм, обвиняют в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города, женщина присвоила более 98 тысяч рублей. Пока женщина находится под двумя подписками – о невыезде и надлежащем поведении.

Установлено, что обвиняемая под предлогом организации поездки в Китай получала оплату, похищала деньги, не покупая путевки, а затем сообщала клиентам об отмене тура.

Ижевчанку обвиняют по ч.3 ст.159 Уголовного кодекса России («мошенничество») и и ч. 3 ст. 160 УК РФ(«присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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