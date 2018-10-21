Почти 200 км дорог отремонтировали в Удмуртии в этом году

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-21T16:29:57+03:00

117 км из них – по проекту «Безопасные и качественные дороги»

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В 2018 году в Удмуртии отремонтировали 198 км автомобильных дорог, сообщается на странице проекта «Безопасные и качественные дороги» со ссылкой на председателя правительства региона Ярослава Семенова.

По словам премьер-министра, в рамках «Года дорог» в Удмуртии в этом году реализовали 4 дорожных проекта, среди них «Безопасные и качественные дороги».

- В этом дорожном сезоне в Ижевской агломерации (в рамках «БКД», - Прим.Ред.) отремонтировано 63 участка дорог общей протяженностью 117 км, в том числе 8 объектов в Камбарке – городе, изначально не включенном в проект. Ремонт камбарских улиц выполнен за счет экономии, образовавшейся в результате торгов по дорогам Ижевска, - сказано в сообщении.

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