Удмуртия заняла шестую строчку в общероссийском рейтинге по итогам проведения ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-21T17:24:40+03:00

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По итогам организации ЕГЭ в 2018 году Удмуртия заняла 6 место в общероссийском рейтинге. Итоги экзаменационной компании обсудили на совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

– Такие показатели – результат титанического труда организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей, преподавателей, техников и многих других. Благодаря слаженной работе мы значительно продвинулись вперед. Будем работать дальше, – отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Отметим, в прошлом году в этом же рейтинге республика занимала 58 позицию.

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