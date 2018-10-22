Музеи, театры и библиотеки Удмуртии откроют свои двери ровно на одну ночь

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-22T06:06:40+03:00

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Слоган «Ночи искусств — 2018» — «Искусство объединяет». Ижевчане смогут увидеть не только постоянные выставки и экспозиции музеев, но и по-новому взглянуть на культурную жизнь города. В этот день все творческие площадки столицы устроят для своих посетителей лекции, мастер-классы, квесты, концерты и не только. А главное – веселье не закончится с наступлением вечера. Музеи, театры и библиотеки, которые примут участие в акции, будут работать дольше обычного — до полуночи, а некоторые и до самого утра.

К культурной акции присоединится музей-заповедник «Лудорвай» и музей-усадьба Петра Чайковского. Так, в последнем для посетителей приготовили интерактивные уроки, встречу с режиссёром «Ленфильма», концерт скрипачки Ксении Благович и многое другое. А в «Лудорвае» будут делиться знаниями о русских, удмуртских и китайских традициях употребления чая. А также познакомят гостей с традиционными удмуртскими напитками из свеклы и кваса.