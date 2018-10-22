Мошенники обманули на 7 миллионов рублей три банка в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:02 2018-10-22T07:02:42+03:00

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Мошенники из Пермского края обманули на 7 миллионов рублей три банка в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Преступниками оказались 40-летний житель Перми и 34-летний житель Чайковского. Злоумышленники привозили в Ижевск из своего региона людей, согласных оформить на себя кредит за дополнительное вознаграждение. Подставные граждане обращались в автосалон по продаже отечественных автомобилей и брали машины в кредит, предоставляя банку заведомо ложные сведения о доходах и месте работы. За это подельники получали 10 тысяч рублей. После сделки организаторы преступления забирали у них документы на авто и договор купли-продажи. А после - продавали машины новым покупателям. По такой схеме мошенники купили 8 автомобилей.

Потерпевшими по уголовному делу признаны три банка, осуществляющие выдачу кредитов на приобретение транспорта. Сумма ущерба составляет более 7 миллионов рублей.

В ходе розыска правоохранители из Удмуртии смогли поймать преступников на территории Пермского края. Их уже заключили под стражу. Семеро жителей Пермского края, оформивших кредиты по своим документам, допрошены в качестве подозреваемых. А на купленные обманом авто наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.