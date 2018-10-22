В Ижевске начинается суд над директором турфирмы, которая обманывала клиентов

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-22T08:31:15+03:00

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В среду, 24 октября, в Первомайском суде Ижевска начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летней женщины, которая обвиняется в хищении и присвоении. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, по версии следствия она предоставляла услуги по организации отдыха в Китай.

- Но после оплаты тура похищала деньги покупателей. Через некоторое время клиентам сообщалось, что поездка отменяется. При этом фактически путёвки у туроператоров обвиняемая не приобретала, - сообщили в пресс-службе.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 98 960 рублей. Пока обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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