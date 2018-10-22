2018-10-22T09:02:00+03:00
Общество

Ижевчане сыграют в интеллектуальную игру «Быстрый квиз»

Телеком-оператор «Дом.ru» организует квиз в стиле Retrowave*
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Во вторник, 30 октября в Ижевске пройдет интеллектуально-развлекательная игра «Быстрый квиз». Организатор мероприятия – телеком-оператор «Дом.ru» - приглашает всех желающих проверить свои знания и окунуться в неповторимую атмосферу 80-х, воспевающую научную фантастику, видеоигры и синтипоп-музыку.

«Быстрый квиз» пройдет в Гриль-баре «BBQ*» (ул. Зенитная, 4). Сбор команд - в 19.00, вход по предварительной регистрации (количество команд ограничено). Гостей ждут необычные вопросы про кино, сериалы, музыку, компьютерные игры, а также креативная фотозона, шоу световых картин, конкурсы и сюрпризы. Команда самых быстрых и эрудированных, которая наберет в 4 раундах максимальное количество баллов, станет чемпионом игры и получит фирменные подарки от «Дом.ru». Зарегистрироваться на игру можно в группе «Домашние новости» в «ВКонтакте». В команде допускается не более 10 человек.

*Ретровэйв, *Бибикью

Информация от партнера

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