2018-10-22T09:40:46+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора

В силу здоровья она с трудом передвигается и плохо слышит
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 18 октября, в Красногорском районе направили в суд уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении побоев. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в сентябре этого года в холле специального жилого дома для одиноких и пожилых, мужчина устроил ссору с женщиной-инвалидом.

- Скандал начался из-за громко работающего телевизора. Он нанес несколько ударов руками и ногами по телу 86-летней женщине-инвалиду 2 группы, которая в силу состояния здоровья с трудом передвигалась, плохо слышала и не смогла оказать сопротивление, - рассказали в пресс-службе.

Благо, вреда здоровью женщине не было. Но уголовное дело было возбуждено. Сейчас мужчине грозит до шести месяцев исправительных работ.

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