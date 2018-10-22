В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора
В четверг, 18 октября, в Красногорском районе направили в суд уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении побоев. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в сентябре этого года в холле специального жилого дома для одиноких и пожилых, мужчина устроил ссору с женщиной-инвалидом.
- Скандал начался из-за громко работающего телевизора. Он нанес несколько ударов руками и ногами по телу 86-летней женщине-инвалиду 2 группы, которая в силу состояния здоровья с трудом передвигалась, плохо слышала и не смогла оказать сопротивление, - рассказали в пресс-службе.
Благо, вреда здоровью женщине не было. Но уголовное дело было возбуждено. Сейчас мужчине грозит до шести месяцев исправительных работ.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Назначили дату заседания по делу о жительнице Ижевска, которая подозревается в мошенничестве с путевками в Китай (продолжение).
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»