В массовом ДТП под Ижевском пострадали три человека, в том числе ребенок

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-22T14:00:05+03:00

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В воскресенье, 21 октября, на дороге Завьялово - Ижевск произошло массовое ДТП. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель автомобиля «Сузуки SX4» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Фольксваген Поло».

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- После этого «Фольксваген» совершил столкновение с впереди движущимся «Митсубиси-L200». И касательно задел «Киа Рио», - рассказали в 1 отделе.

В результате аварии пострадал 49-летний водитель «Сузуки», его доставили в больницу. Травмы получили 20-летний водитель «Фольксваген» и 11-летняя пассажирка «Киа». После осмотра их отпустили домой.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

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