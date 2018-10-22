В Ижевске раскрыли изнасилование и грабеж пятилетней давности

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-22T13:55:56+03:00

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В Ижевске удалось раскрыть изнасилование и грабеж, которые были совершены в ноябре 2013 года. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, тогда неизвестный мужчина напал на 21-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой.

- На улице Союзная мужчина схватил девушку за волосы и с применением насилия затащил в лог, где изнасиловал и отобрал мобильный телефон, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Несмотря на принятые тогда меры, установить нападавшего не удалось. Но следователи изъяли биологические следы нападавшего. Позже, когда он совершил еще два аналогичных преступления и попал в базу данных, удалось выявить совпадение.

- Уголовное дело направлено в суд. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, которые присоединены к неотбытой части наказания по предыдущей судимости, - уточнили в пресс-службе.

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