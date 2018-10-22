В конце недели в Ижевске уже могут быть заморозки

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-22T13:54:37+03:00

Но в целом неделя будет теплой

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Кажется, уже к концу недели, 28 октября, автомобилисты будут менять резину – прогнозируются заморозки и снег. Как пишет начальник отдела гидрометобслуживания Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина, хоть на следующей неделе вновь вероятна волна тепла, ночной минус в конце октября и в начале ноября будет наблюдаться всё чаще и чаще.

- В течение рабочей недели прогнозируется температурный фон значительно выше климатических норм. Благодаря влиянию фронтальных систем в Удмуртии временами будут наблюдаться дожди. Будет ветрено и тепло. Температурный фон ожидается в основном положительный, лишь ближайшей ночью местами возможен слабый минус, - сообщила Алла.

Если рассматривать детально погоду в Ижевске, то в среднем ожидается до +10 градусов и небольшие дожди. В выходные – небольшой снег и до +3 градусов.

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Оказывается, Удмуртия вполне может называться грибной республикой. К такому выводу пришли федеральные специалисты (продолжение).

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