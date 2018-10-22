Члены преступного сообщества организовали канал по поставке наркотиков в пять городов Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-22T13:50:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении членов преступного сообщества. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, с сентября 2017 года по май 2018 года они поставляли наркотики в пять городов региона – Ижевск, Воткинск, Глазов, Сарапул и Можгу.

- Они действовали через специально созданный интернет-магазин путем осуществления закладок наркотиков в тайники, - уточнили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба МВД по УР

На данный момент уже задержаны девять граждан в возрасте от 21 до 37 лет. Из незаконного оборота изъяли больше семи килограмм синтетических наркотиков.

Фото: пресс-служба МВД по УР

Отметим, что за участие в преступном сообществе уголовным Кодексом России предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, за организацию преступного сообщества – от 12 до 20 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске раскрыли изнасилование и грабеж пятилетней давности. А все благодаря базе данных (продолжение).