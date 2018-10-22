2018-10-22T14:33:05+03:00
Авто

В сети появилось фото спортивного универсала Lada Vesta SW, создаваемого в Ижевске

Сейчас машина еще проходит дорожные и доводочные испытания
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/ladavestaclubФото: vk.com/ladavestaclub
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Фотошпионы успели снять новинку АВТОВАЗА – «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport, который создается на Ижевском автозаводе. Машину в частичном камуфляже приметили в городе Камышин Волгоградской области.

Как пишет издание «Автоновости дня», сейчас автомобиль проходит дорожные и доводочные испытания, по окончании которых начнется финальная подготовка к выпуску серийной версии модели. Уже сейчас видно, что у модели есть спортивный обвес с новыми бамперами и порогами, 17-дюймовые диски и заниженная подвеска.

В Кисловодске. Фото: Алексей Будаев

В Кисловодске. Фото: Алексей Будаев

Напомним, что ранее АВТОВАЗ раскрыл детали интерьера LADA Vesta Sport. Рассказываем и показываем (продолжение). Продажи новинки должны стартовать в ноябре этого года.

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