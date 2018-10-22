Из-за аварийных работ в Ижевске временно перестанут ходить трамваи 1 и 10 маршрутов

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-22T15:10:03+03:00

Движения не будет в городок Металлургов

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С 22.30 22 октября в Ижевске временно перестанут ходить трамваи 1 и 10 маршрутов до городка Металлургов. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, это связано с аварийными работами на трамвайных путях.

- Движение будет прекращено от остановки «Магазин «Океан»» до городка Металлургов. Запустят вновь трамваи 23 октября в 4.00 утра, - сообщает пресс-служба.

А пока маршруты перенаправят:

- 1 маршрут: ул.Московская - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

- 10 маршрут: ул.Ворошилова - ул.Ленина - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

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