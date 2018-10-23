Жительницу Удмуртии отправили в колонию за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 06:36 2018-10-23T06:36:06+03:00

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В Удмуртии изменили наказание для 27-летней жительницы, которая 8 месяцев не платили алименты своим двоим малолетним детям.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 15 июня 2018 года приговором мирового судьи женщине было назначено наказания в виде исправительных работ.

- Однако, после осуждения, направление о необходимости трудоустройства в организацию она проигнорировала, в августе 2018 года не выходила на работу 8 дней, в сентябре более 10 дней, затем скрылась и находилась в розыске. Алименты не выплачивала, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим суд заменил наказание на 2 месяца 13 дней лишения свободы из расчета 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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