2018-10-23T06:36:06+03:00
Происшествия

Жительницу Удмуртии отправили в колонию за неуплату алиментов

Исправительные работы ей заменили лишением свободы
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: myslo.ruФото: myslo.ru
Изменить размер текста:

В Удмуртии изменили наказание для 27-летней жительницы, которая 8 месяцев не платили алименты своим двоим малолетним детям.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, 15 июня 2018 года приговором мирового судьи женщине было назначено наказания в виде исправительных работ.

- Однако, после осуждения, направление о необходимости трудоустройства в организацию она проигнорировала, в августе 2018 года не выходила на работу 8 дней, в сентябре более 10 дней, затем скрылась и находилась в розыске. Алименты не выплачивала, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим суд заменил наказание на 2 месяца 13 дней лишения свободы из расчета 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В конце недели в Ижевске уже могут быть заморозки (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии дебоширка избивала собственную мать и 10-летнего ребенка
Злоумышленников, похитивших 20 000 рублей у пенсионерки, ищут в Ижевске
В Ижевске на Воткинском шоссе появилась новая остановка
На пересечении улиц Пушкинская и Пастухова в Ижевске поставят знак «Движение прямо»
В Удмуртии 18 руководителей муниципальных учреждений привлекли к ответственности за неполные сведения о доходах
Из-за аварийных работ в Ижевске временно перестанут ходить трамваи 1 и 10 маршрутов
В сети появилось фото спортивного универсала Lada Vesta SW, создаваемого в Ижевске
Члены преступного сообщества организовали канал по поставке наркотиков в пять городов Удмуртии
В конце недели в Ижевске уже могут быть заморозки
В Ижевске раскрыли изнасилование и грабеж пятилетней давности
Удмуртия попала в ТОП-3 самых грибных регионов России
В массовом ДТП под Ижевском пострадали три человека, в том числе ребенок
В Ижевске появится около 3,5 тысячи платных парковочных мест
В Удмуртии мужчина избил женщину-инвалида из-за громко работающего телевизора
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит на Skate Canada
Ижевчане сыграют в интеллектуальную игру «Быстрый квиз»