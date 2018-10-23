В Ижевске на Воткинском шоссе появилась новая остановка
В Ижевске по многочисленным просьбам ижевчан появился остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Русский дом» (по ходу в центр) по Воткинскому шоссе.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, остановка появилась там 8 октября.
Напомним, что новые павильоны недавно также появились на остановках «Вараксино» по Шабердинскому тракту (по ходу движения в центр), «9-го Января» по ул. Дзержинского (из центра), «ЛЭП» по автодороге на СХВ (в центр), «Столовая «Юбилейная» по ул. Клубной (в центр).
Кроме этого, комплексы появятся и на остановках «Жигули» по ул. Союзной (по ходу движения в сторону ул. Ленина) и «Городок Металлургов» на ул. Школьной.
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