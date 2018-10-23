2018-10-23T07:41:28+03:00
Происшествия

Злоумышленников, похитивших 20 000 рублей у пенсионерки, ищут в Ижевске

По словам женщины, деньги украли на рынке
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Ижевске ищут подозреваемых в краже 20 000 рублей у 70-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина пояснила, в этот день посещала рынок, и в один из моментов из её хозяйственной сумки пропало портмоне, в котором и были деньги.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража из… сумки, находившейся при потерпевшем». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в местах массового пребывания граждан. Общественный транспорт, вокзал, кинотеатр, выставка, магазин, рынок, массовое гуляние – идеальные места для карманника-профессионала.

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