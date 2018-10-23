2018-10-23T08:43:15+03:00
Происшествия

В Удмуртии дебоширка избивала собственную мать и 10-летнего ребенка

В ход шли руки, ремень и пластмассовая вешалка для одежды
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Pulsuz Mobil Portal!Фото: Pulsuz Mobil Portal!
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В Глазове завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется в систематических истязаниях ребенка и высказывании угроз убийством. Дело в том, что сама женщина живет вместе с матерью и 10-летним сыном. С октября 2017 по май 2018 она систематически устраивала скандалы с матерью, угрожала убить ее, при этом показывала нож, и наносила побои. Доставалось и ребенку.

- Женщина не занималась воспитанием своего малолетнего сына. Она систематически избивала его руками, ремнем, пластмассовой вешалкой для одежды, высказывая при этом в адрес мальчика оскорбительные, в том числе нецензурные выражения, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

Бытовое насилие удалось прекратить, а женщину доставить в суд. Сейчас ей грозит до семи лет лишения свободы. Ребенка забрали и пока он находится в социальном центре.

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