В Ижевске временно закрыли бар из-за жалоб жителей

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-23T10:15:32+03:00

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В Ижевске временно закрыли бар на улице Коммунаров, 285 из-за жалоб жителей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, жители дома возмущались отсутствием собственных систем вентиляции бара.

- Вентиляция предприятия не автономная, а присоединена к вентиляции жилого дома. Из-за этого в квартиры попадает специфический запах от заведения. У предприятия не был оформлен договор на вывоз мусора, поэтому оставляли отходы в мульдах дома. И над моечными ваннами отсутствует местная вентиляция в виде вытяжных зонтов, - сообщили в пресс-службе.

Управление составило протокол об административном правонарушении и суд постановил приостановить деятельность бара на 25 суток, чтобы исправить нарушения. Однако, судя по записи в официальной группе заведения в социальной сети «ВКонтакте», они не планируют снова открываться.

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