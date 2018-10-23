В Ижевск приехал замминистра строительства и ЖКХ России

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-23T10:49:00+03:00

Он посетит несколько мест и проведет совещание по вопросам ЖКХ

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Во вторник, 23 октября, в Удмуртию с рабочим визитом прибыл заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Он посетит Сарапульский электрогенераторный завод и набережную города, которую восстановили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Ижевске Андрей Чибис будет на открытии скейт-парка, расположенного около УдГУ, посетит площадку Открытый сад, что за администрацией города, и проведет совещание по вопросам ЖКХ и выполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что это уже не первый визит замминистра в республику. В августе 2017 года он проверил ход работы по программе «Re:конструкция-2017». Какие объекты он посетил и какие выводы сделал? (Продолжение).

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