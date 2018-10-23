2018-10-23T11:09:35+03:00
Происшествия

В Удмуртии женщина убила гражданского мужа, с которым прожила 10 лет

Он ее постоянно упрекал за то, что та выпивает
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Балезинском районе Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении убийства гражданского мужа, с которым они прожили десять лет.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, женщина вечером 19 октября выпивала вместе с мужем и между ними произошла ссора.

- Супруг упрекал ее в злоупотреблении алкоголем. Вооружившись на кухне ножом, обвиняемая подошла к лежавшему на диване потерпевшему и дважды ударила его ножом в грудь и живот. От полученных ранений мужчина скончался на месте через непродолжительное время, - сообщили в пресс-службе.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Пока обвиняемая находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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