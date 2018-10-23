2018-10-23T11:24:18+03:00
Общество

Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис

Аквааргентум запустил акцию для новых клиентов «Теплый прием»
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«Теплый прием» - это выгодное предложение для тех, кто впервые заключает договор с компанией «Аквааргентум». Ижевчане получат набор: бутыль + помпа + вода 19,2 литра АкваО2 всего за 599 рублей. Доставку компания организует бесплатно!

Кроме того, свой заказ вы получите в день заказа почти моментально, если успеете оформить заявку до 16:00.

Подробности о сроках и условиях проведения акции можно узнать здесь. Успейте заказать воду на сайте или по телефону 904-620.

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