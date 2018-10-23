Подготовку домов к проведению капремонта ускорят в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-23T13:26:42+03:00

Ранее все процедуры проводились в год проведения ремонта

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Собственников многоквартирных домов Удмуртии будут предупреждать заранее о готовящемся в их доме капитальном ремонте. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+) сообщила руководитель «Фонда капитального ремонта Удмуртии» Диана Новомейская.

Так, в ближайшие две недели собственники домов, попавших в программу 2019 года, а также муниципалитеты, в которых расположены эти дома, будут оповещены о готовящихся работах.

- Соответственно у нас будет возможность совместно с муниципалитетами и собственниками отработать все технические вопросы, связанные с подготовкой к проведению капитального ремонта, - поясняет Диана Новомейская.

Ранее согласование с собственниками, составление проектной документации, проведение конкурсов и прочие работы проводились год в год, из-за этого подрядные организации к работам могли приступить поздно, как это случилось в этом году по ряду домов.

В случае, если капитальный ремонт в них не успеют закончить к концу года, его перенесут на следующий, 2019 год, вдобавок к тем домам, что уже запланированы программой.

Напомним, что в следующем году в Удмуртии отремонтируют 315 домов, 72 из них находятся в Ижевске.

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