2018-10-23T13:28:49+03:00
Общество

Жители Удмуртии с 1 января 2019 года смогут безнаказанно собирать валежник

Ранее за сбор сухостоя был штраф 3-4 тысячи рублей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Депутаты госсовета Удмуртии на очередном собрании подтвердили право жителей республики на бесплатный сбор валежника – они подготовили поправки в региональный закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». Как сообщает пресс-служба ведомства, эти поправки приводят документ в соответствие с федеральным законодательством.

Напомним, что в апреле 2018 года президент России Владимир Путин утвердил поправки в ФЗ в части того, что валежник можно будет собирать бесплатно. Соответствующая норма вступит в силу с 1 января 2019 года.

Раньше, если кто-то решил заготавливать сухостой в лесу, то он мог нарваться на штраф в размере 3-4 тысяч рублей. Была даже предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). И нужно было получать специальное разрешение.

У многих эти поправки вызвали саркастическую ухмылку. Мол, спасибо вам, дорогие депутаты, что разрешили в земли сухие ветки собирать. Теперь, как говорится, заживем! Но на самом деле закон о валежнике не так смешон, как кажется. Городским жителям не понять, но для сельских – одним росчерком пера решилась чуть ли не главная их «головная боль» (продолжение).

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