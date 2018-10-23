2018-10-23T14:10:47+03:00
Происшествия

В Игринском районе Удмуртии произошло массовое ДТП

Столкнулись две легковушки и два грузовых автомобиля
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В понедельник, 22 октября, около 9 утра произошло массовое ДТП на дороге Елабуга - Пермь в Игринском районе Удмуртии. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике, 59-летний мужчина на «Ладе Гранта» решил обогнать поток. При этом он пересек сплошную линию.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

- При выполнении маневра не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль КамАЗ. После чего легковой автомобиль вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с автомобилями «Лада Ларгус» и «МАН» с полуприцепом, - сообщили в 1 отделе.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» и его пассажир – 50-летняя женщина, получили травмы.

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Стали известны подробности массового ДТП, которое произошло на дороге Завьялово-Ижевск (продолжение).

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