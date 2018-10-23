Житель Тюменской области организовал свое шоу после онлайн-трансляции жизни щенков хаски в Ижевске
Сергей Плосков, проживающий в городе Ялуторовск (Тюменская область), насмотревшись онлайн-трансляций о жизни знаменитых хаски из Ижевска, решил запустить собственное реалити-шоу (трансляция есть здесь).
Мужчина рассказывает, что идея организовать свою онлайн-трансляцию появилась еще в 2015 году. Тогда Сергей наткнулся на прямой эфир ижевчанина, и в течение нескольких месяцев с удовольствием наблюдал за подрастающими щенками хаски. Вскоре заводчик отправился в столицу Удмуртии за своей первой собакой этой погоды. Назвали ее Яника, передает портал «72.ru».
15 октября она стала мамой шести щенят: двух мальчиков и четырех девочек. Сейчас мужчина в прямом эфире транслирует жизнь новорожденных щенят, набирая множество просмотров.
Напомним, что впервые такую трансляцию запустили в Ижевске в сентябре 2015 года. Тогда шесть мохнатых комочков буквально покорили интернет-пространство. Затем был второй сезон «Жизнь в шоколаде». Тогда Салли родила сразу 7 щенков медного (фактически шоколадного) окраса. Сил хватило и на третий выпуск – «Цвета ванили».
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Уже больше года в одном из дворов Ижевска живет ласковый и добрый Черныш. Он не только играет с жильцами, но и защищает их от незваных гостей. В благодарность люди решили сделать ему подарок (продолжение).
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