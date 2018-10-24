Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец пригласил ижевчан на концерт
28 октября в Ижевске выступит Сергей Бобунец. Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» приедет по приглашению концертного агентства «Хочу билет» и сыграет на сцене паба «Пинта» на Молодежной. Поклонники смогут вспомнить старые хиты «глюков» и, конечно же, услышать новые песни.
В ожидании концерта мы решили вспомнить несколько фактов о Сергее.
1. Последний раз Сергей приезжал в наш город в октябре 2016 года, с прощальным концертом «Смысловых галлюцинаций». Тогда послушать песни «Вечно молодой», «Звезды 3000» и «Розовые очки» пришли несколько сотен человек.
2. Долгое время Сергей играл в одной группе с нашими соотечественниками - бас-гитарист «Смысловых галлюцинаций» Николай Ротов и гитарист Константин Лекомцев родом из Ижевска.
3. 1 марта 2018 года Сергей выпустил первый полноценный сольный альбом «Нормально всё». Услышать вживую песни с этого альбома поклонники смогут уже 28 октября.
4. Недавно Сергей Бобунец записал видеоприглашение для ижевчан.
- Хорошее настроение и вечная молодость каждому - гарантированы, - пообещал музыкант.
5. Купить билеты на концерт Сергея в Ижевске можно от 1 100 рублей. Точки продажи:
ТЦ «Аврора-Парк», Удмуртская, 304
ТЦ «Флагман», Удмуртская, 255Б
ТЦ «Клубный», ул. Клубная, 24
СЦ «Азбука ремонта», Молодежная, 107Б, вход со стороны ГП «Магнит»
Магазин Elvis, К. Маркса, 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж
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Сергей Бобунец в скоро Ижевске!.
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