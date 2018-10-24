Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец пригласил ижевчан на концерт

СЕГОДНЯ 06:50 2018-10-24T06:50:31+03:00

Он состоится в пабе «Пинта» 28 октября

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28 октября в Ижевске выступит Сергей Бобунец. Экс-лидер группы «Смысловые галлюцинации» приедет по приглашению концертного агентства «Хочу билет» и сыграет на сцене паба «Пинта» на Молодежной. Поклонники смогут вспомнить старые хиты «глюков» и, конечно же, услышать новые песни.

В ожидании концерта мы решили вспомнить несколько фактов о Сергее.

1. Последний раз Сергей приезжал в наш город в октябре 2016 года, с прощальным концертом «Смысловых галлюцинаций». Тогда послушать песни «Вечно молодой», «Звезды 3000» и «Розовые очки» пришли несколько сотен человек.

2. Долгое время Сергей играл в одной группе с нашими соотечественниками - бас-гитарист «Смысловых галлюцинаций» Николай Ротов и гитарист Константин Лекомцев родом из Ижевска.

3. 1 марта 2018 года Сергей выпустил первый полноценный сольный альбом «Нормально всё». Услышать вживую песни с этого альбома поклонники смогут уже 28 октября.

4. Недавно Сергей Бобунец записал видеоприглашение для ижевчан.

- Хорошее настроение и вечная молодость каждому - гарантированы, - пообещал музыкант.

5. Купить билеты на концерт Сергея в Ижевске можно от 1 100 рублей. Точки продажи:

ТЦ «Аврора-Парк», Удмуртская, 304

ТЦ «Флагман», Удмуртская, 255Б

ТЦ «Клубный», ул. Клубная, 24

СЦ «Азбука ремонта», Молодежная, 107Б, вход со стороны ГП «Магнит»

Магазин Elvis, К. Маркса, 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж

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