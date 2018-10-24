2018-10-24T11:54:54+03:00
Звезды

Летний сад в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей за плохое содержание Генеральского дома

Администрация парка не проводила своевременно ремонт
Валерия ШАНЬГИНА
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Летнему саду Ижевска назначили штраф в 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание Генеральского дома. Проверку провела прокуратура города совместно с Агентством по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

- Так, АО «Летний сад им. М. Горького», будучи собственником объекта, работы по текущему, капитальному ремонту здания Генеральского дома своевременно не производит и ненадлежащим образом исполняет требования действующего законодательства и выданного охранного обязательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отметим, Генеральский дом является объектом культурного наследия регионального значения «Памятник историко-революционный - гражданское здание, дом, в котором находился клуб коммунистов и где перед партийно–профсоюзный активом выступали видный деятель партии Сергеев Ф.А. (Артем) и председатель ВЦИК Калинин М.А., арх. И.Т. Коковихин».

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

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