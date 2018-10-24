2018-10-24T11:59:18+03:00
Происшествия

В Ижевске двое мужчин обвиняются в избиении до смерти

Тело погибшего нашел знакомый
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего и 33-летнего мужчин. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, накануне произошедшего они пришли в дом к своему другу, который жил на Воткинском шоссе. Там они выпивали и началась ссора.

- Действуя из личной неприязни к хозяину квартиры, обвиняемые нанесли ему множественные побои руками, после чего скрылись, - сообщили в пресс-службе.

Тело погибшего нашел его знакомый, который проходил мимо дома и в окно увидел труп. Он же сообщил о случившемся в полицию. Спустя двое суток злоумышленники были задержаны.

- Один из обвиняемых признал свою вину. Сейчас оба находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что за совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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