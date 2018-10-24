Знаменитые «Бабушки из Бураново» выступят в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-24T14:01:03+03:00

Концерт пройдет в рамках Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии

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В начале ноября в Ижевске и Удмуртии пройдут мероприятия в рамках двух праздников – Дня народного единства России и Дня государственности республики. В частности, знаменитые участницы Евровидения «Бабушки из Бураново» выступят перед зрителями в Ижевске.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, концерт пройдет 4 ноября на Центральной площади. Свои хиты представят и инди-рок группа Silent Woo Goore, удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов и специальный гость из Москвы. Полную афишу праздника читайте на сайте izh.kp.ru в ближайшее время.

Напомним, что участницы коллектива «Бабушки из Бураново» построят Дом милосердия для одиноких пожилых людей. Инициатива строительства принадлежит старосте коллектива Зое Петруниной (продолжение).

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