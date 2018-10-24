ТНТ-Новый Регион ищет мужчину
Телеканал ТНТ-Новый Регион проводит кастинг журналистов в телепроект «Живу в Ижевске».
Главная особенность – они ищут талантливых мужчин. Если ваш голос звучит, словно песня, а пишешь ты быстрее, чем Eminem читает свой рэп – ты их кандидат!
ТНТ-Новый Регион ищет мужчину. Кастинг.ТНТ-Новый Регион ищет мужчину! Мы проводим грандиозный кастинг журналистов Живу в Ижевске. Главная особенность мы ищем мужчину. Талантливого, говорливого и с горящим глазами. Если твой голос звучит, словно песня, а пишешь быстрее, чем Eminem читает свой рэп ты наш человек! Наша креативная команда #ЖивуВИжевске ждет твою анкету на почту kasting@newregion.ru #жви #ТНТНовыйРегион #кастинг #Ижевск #ТНТНовыйРегионИщемМужчину
Отправляй свою анкеты на почту kasting@newregion.ru и приходи на кастинг!
Все подробности в нашей группе Вконтакте «ТНТ-Новый Регион».
Фото: предоставлено ТНТ
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