СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-24T13:01:57+03:00

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Телеканал ТНТ-Новый Регион проводит кастинг журналистов в телепроект «Живу в Ижевске».

Главная особенность – они ищут талантливых мужчин. Если ваш голос звучит, словно песня, а пишешь ты быстрее, чем Eminem читает свой рэп – ты их кандидат!

ТНТ-Новый Регион ищет мужчину. Кастинг.ТНТ-Новый Регион ищет мужчину! Мы проводим грандиозный кастинг журналистов Живу в Ижевске. Главная особенность мы ищем мужчину. Талантливого, говорливого и с горящим глазами. Если твой голос звучит, словно песня, а пишешь быстрее, чем Eminem читает свой рэп ты наш человек! Наша креативная команда #ЖивуВИжевске ждет твою анкету на почту kasting@newregion.ru #жви #ТНТНовыйРегион #кастинг #Ижевск #ТНТНовыйРегионИщемМужчину

Отправляй свою анкеты на почту kasting@newregion.ru и приходи на кастинг!

Все подробности в нашей группе Вконтакте «ТНТ-Новый Регион».

Фото: предоставлено ТНТ

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