2018-10-24T14:09:03+03:00
Экономика

В Удмуртии вновь создадут залоговый фонд

Рабочая группа составит перечень имущества, которое можно будет включить в фонд
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вновь создадут залоговый фонд. Как сообщается в документах на сайте главы и правительства республики, сейчас создана рабочая группа, которая разработает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок работы, будет определять список имущества, включаемого в фонд, каким образом будут его предоставлять и так далее. Возглавлять группу будет первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Как сообщает издание «Коммерсантъ Удмуртия», в республике уже был такой фонд с 1997 по 2008 год. Он обеспечивал государственные гарантии инвесторам. Тогда в перечень имущества включали участки лесного фонда, нефтесырьевые объекты, земельные участки, пакеты акций и объекты госсобственности.

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