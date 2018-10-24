В Перми будут судить жителя Удмуртии, который 12 лет назад изнасиловал и убил двух девочек

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-24T16:58:56+03:00

Он познакомился с ними на железнодорожном вокзале

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В Перми на скамье подсудимых окажется 41-летний житель Удмуртии, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве двух девочек. По версии следствия, летом 2006 года на железнодорожном вокзале мужчина встретил двух подружек, которым на тот момент было по 13 лет. Девочки сбежали из дома.

Обманом он завел их в безлюдное место на территории Дзержинского района Перми, где изнасиловал и убил. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, долгое время жестокое преступление оставалось нераскрытым, пока в 2017 году не удалось установить и задержать подозреваемого. Сейчас его ждет суд.

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